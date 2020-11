Lunedì 2 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una grandiosa giornata, avete tanta energia da spendere nel miglior modo possibile. Sul lavoro avete ancora qualche dubbio legato alle questioni economiche, ci sono scelte da prendere, fatelo adesso che le stelle vi assistono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, chi ha bisogno di chiarire qualche malinteso meglio che lo faccia oggi. Sul lavoro tutto ciò che nasce in questo periodo è un fiore a primavera, meglio tenerselo stretto. Cercate di chiudere questioni importanti entro la fine dell’anno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quest’oggi con la Luna opposta potreste dover fare i conti con qualche faccenda lasciata in sospeso, finora avete preferito trascurare il trascurabile, e invece adesso vi piove tutto addosso. Cercate di non essere frettolosi con il lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la mattinata parte un po’ sottotono per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, potrebbe esserci qualche screzio e sul lavoro sarà difficile evitare i momenti di tensione.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete un po’ stressati in questo periodo, avete troppe cose che vi passano per la testa e questa mattina non vi risparmierà dai pensieri negativi. Siete molto felici per quanto riguarda il lavoro, una sensazione che non provavate da tempo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potreste inciampare in qualche tensione d’amore, gestite al meglio il vostro pomeriggio. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma inaspettata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: siete felici del vostro lavoro e non accadeva da tempo.

