Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata intrigante, però Venere è in opposizione quindi potrebbero insorgere dei problemi in amore, non provocate troppo la vostra dolce metà, il filo bello teso potrebbe anche spezzarsi. Siete stati onesti con il lavoro ma talvolta l’onestà non ripaga.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox per voi questa sarà una giornata carismatica, datevi da fare, conquistate la persona che vi interessa, portate a casa un ottimo risultato e cercate di divertirvi, avete passato troppo tempo bloccati in un angolo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è arrivata nel vostro segno e porta con sé tante buone notizie per l’amore, sul lavoro invece chi è impegnato nel commercio potrà finalmente avere una bella notizia. Giove e Saturno il prossimo anno torneranno attivi e arzilli, portate pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata piena di attese, chi ha una storia difficile da portare avanti dovrà farlo con severo giudizio e valutare tutti i pro e i contro. Riflettete bene anche nel lavoro, dovete avere ben chiari i vostri obiettivi.

LEONE

Cari Leone, evitate le discussioni inutili, le stelle non vi supporteranno nelle cause perse, evitate quindi di stressarvi inutilmente. Avete bisogno di calma anche nel lavoro, dovete portare avanti un progetto importante per cui avete bisogno della mente libera.

VERGINE

Cari Vergine, avete ancora tanta paura di sbagliare soprattutto in amore, vi portate dietro un carico troppo pesante, le cicatrici non scompaiono, sono dei promemoria ma ciò non significa che debbano essere anche un continuo faro nella notte, non avete bisogno di soffrire ancora.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: con la Luna nel segno avrete molta fortuna in amore.

