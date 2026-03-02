Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 marzo 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio dopo giorni un po’ agitati. In amore si può chiarire una tensione recente. I single sono affascinanti più del solito. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia. Non rimandate decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 marzo 2026), cielo intenso e magnetico. Siete determinati e pronti a cambiare ciò che non funziona. In amore la passione è forte, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio se vi muovete con intelligenza. Non abbiate fretta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di novità. Le stelle parlano di movimento e cambiamento. In amore serve più presenza: non potete sempre scappare quando le cose si fanno serie. Nel lavoro arriva un’occasione interessante, soprattutto per chi vuole cambiare strada.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Il cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Nel lavoro risultati in arrivo, anche se graduali. La vostra costanza sarà premiata. Siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può ripartire. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi vincente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 marzo 2026), periodo creativo e rivoluzionario. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Nel lavoro idee brillanti, ma curate i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può ripartire. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi vincente. Fidatevi del vostro istinto. Siete in una fase di recupero. Dopo tensioni o rallentamenti, ora sentite che qualcosa si rimette in moto. Attenzione però alle parole: quando siete nervosi rischiate di essere troppo diretti. In amore serve più pazienza, soprattutto nelle coppie di lunga data.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23 FEBBRAIO-1 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca