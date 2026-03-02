Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di recupero. Dopo tensioni o rallentamenti, ora sentite che qualcosa si rimette in moto. Attenzione però alle parole: quando siete nervosi rischiate di essere troppo diretti. In amore serve più pazienza, soprattutto nelle coppie di lunga data. I single devono buttarsi senza troppe paure. Nel lavoro c’è un piccolo ostacolo, ma avete la grinta per superarlo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 marzo 2026), il cielo vi invita alla stabilità. Avete bisogno di certezze, soprattutto nei sentimenti. Se una storia non vi convince più, ora volete chiarezza. Le coppie solide possono parlare di progetti concreti. Nel lavoro siete favoriti, ma attenzione alle spese: meglio pianificare con prudenza. La seconda parte della giornata è più serena.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete vivaci e pieni di idee. Il problema è che volete fare tutto insieme. Concentratevi su un obiettivo preciso. In amore torna la leggerezza: flirt favoriti, ma se c’è già qualcuno nel vostro cuore evitate ambiguità. Nel lavoro una proposta può arrivare all’improvviso: valutate con calma.

CANCRO

Cari Cancro, siete emotivi e profondi. Le stelle parlano di chiarimenti importanti. In amore non tenete tutto dentro: parlate. Le coppie devono superare un piccolo malinteso. Nel lavoro arrivano responsabilità nuove: vi spaventano, ma vi faranno crescere. Serata più dolce.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 marzo 2026), siete tra i protagonisti del cielo. Il Sole vi dona carisma e forza. In amore c’è passione, ma anche orgoglio: non pretendete sempre di avere ragione. Nel lavoro possibili conferme o riconoscimenti. È il momento di farvi avanti e chiedere ciò che meritate.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione. State sistemando questioni pratiche che vi portate dietro da tempo. In amore però serve più spontaneità: non tutto può essere analizzato. Nel lavoro buone notizie in arrivo, ma attenzione allo stress fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: siete vivaci e pieni di idee. Il problema è che volete fare tutto insieme. Concentratevi su un obiettivo preciso.