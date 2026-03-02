Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 06:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 marzo 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di recupero. Dopo tensioni o rallentamenti, ora sentite che qualcosa si rimette in moto. Attenzione però alle parole: quando siete nervosi rischiate di essere troppo diretti. In amore serve più pazienza, soprattutto nelle coppie di lunga data. I single devono buttarsi senza troppe paure. Nel lavoro c’è un piccolo ostacolo, ma avete la grinta per superarlo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 marzo 2026), il cielo vi invita alla stabilità. Avete bisogno di certezze, soprattutto nei sentimenti. Se una storia non vi convince più, ora volete chiarezza. Le coppie solide possono parlare di progetti concreti. Nel lavoro siete favoriti, ma attenzione alle spese: meglio pianificare con prudenza. La seconda parte della giornata è più serena.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete vivaci e pieni di idee. Il problema è che volete fare tutto insieme. Concentratevi su un obiettivo preciso. In amore torna la leggerezza: flirt favoriti, ma se c’è già qualcuno nel vostro cuore evitate ambiguità. Nel lavoro una proposta può arrivare all’improvviso: valutate con calma.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, siete emotivi e profondi. Le stelle parlano di chiarimenti importanti. In amore non tenete tutto dentro: parlate. Le coppie devono superare un piccolo malinteso. Nel lavoro arrivano responsabilità nuove: vi spaventano, ma vi faranno crescere. Serata più dolce.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 marzo 2026), siete tra i protagonisti del cielo. Il Sole vi dona carisma e forza. In amore c’è passione, ma anche orgoglio: non pretendete sempre di avere ragione. Nel lavoro possibili conferme o riconoscimenti. È il momento di farvi avanti e chiedere ciò che meritate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione. State sistemando questioni pratiche che vi portate dietro da tempo. In amore però serve più spontaneità: non tutto può essere analizzato. Nel lavoro buone notizie in arrivo, ma attenzione allo stress fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: siete vivaci e pieni di idee. Il problema è che volete fare tutto insieme. Concentratevi su un obiettivo preciso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23 FEBBRAIO-1 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 marzo 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 marzo 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 1 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 28 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca