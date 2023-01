Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana faticosa e un po’ sottotono a causa di un rapporto complicato con qualcuno che siete costretti a frequentare oppure a causa di un momento di liberazione e ribellione che sentite di esternare. Non sarà né la giornata né la settimana giusta per mettere in mostra la vostra indole dinamica ed espansiva. Mantenete la calma, il vento girerà presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 gennaio 2023), in vista per voi un amore nuovo o uno che sta per ripartire. Evitate di frequentare persone troppo simili a voi, testarde e distratte, altrimenti rischierete di scontrarvi con durezza. Attenzione alle relazioni a distanza. Non è il momento giusto per rischiare il tutto per tutto.

GEMELLI

Cari Gemelli, le prossime ore di questo gennaio 2023 potrebbero portarvi a spendere qualcosa in più. Agitazioni e tensioni persistono nella sfera sentimentale. In questo mese ci si deve chiedere se si ama ancora una persona. I problemi di coppia devono essere affrontati senza perdere troppo tempo. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, il vostro modo di essere aggressivo e ironico potrebbe non piacere a tutti… Per cui evitate questo atteggiamento almeno in famiglia. Durante la giornata di oggi, 2 gennaio 2023, sarete nervosi e dovrete capire cosa dice il vostro cuore. Non siate vili in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 gennaio 2023), siete desiderosi di uscire, incontrare e svagarvi. Migliorano le condizioni di salute per chi ha avuto un malessere. In amore cercate conferme importanti. Tranquilli: arriveranno. Un quadro astrale così positivo va sfruttato, quindi agite con coraggio e fiducia. Buone notizie in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore recupererete energie grazie alla Luna favorevole, ma non strafate ed evitate spostamenti. C’è tensione ma chi sta lavorando già, deve darsi da fare e mettersi in gioco anche in prospettiva futura. Prudenza in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: un quadro astrale così positivo va sfruttato, quindi agite. Buone notizie in arrivo.