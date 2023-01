Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, pesantezza e stanchezza stanno caratterizzando le vostre giornate di inizio anno, specie se lavorate con il partner. Attenzione a non rovinare tutto. Dovreste mantenere il desiderio di emergere e di libertà anche dopo le feste quando sarete costretti a tornare sulla terra…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 gennaio 2023), vi sente più motivati, forti e reattivi del solito. Liberatevi dei pesi che vi fanno stare male nel corso della gioranta. Grandi speranze sotto il profilo personale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quello appena iniziato sarà un anno di cambiamento a livello lavorativo. Di solito non gradite, ma allontanate lo spirito conformista. Il destino ve lo chiede e vi ha lanciato segnali da raccogliere al volo con coraggio. Attenzione alle discussioni con le persone Cancro. Potrebbero ferirvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna transita nel vostro segno e vi porta una giornata positiva, molto positiva, per l’amore. Avete un po’ di rabbia dentro, non sempre le cose vanno come si spera. Probabilmente alcune situazioni vanno cambiate alla base con coraggio e fiducia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 gennaio 2023), recupero in vista per le coppie che hanno avuto problemi. Il mese di gennaio 2023 sarà propizio agli incontri e alle relazioni. Miglioramenti anche nell’ambito lavorativo e questo aiuta chi ha speso troppo…

PESCI

Cari Pesci, settimana molto positiva, previsto un recupero psicofisico importante. Diverse emozioni ravvivano il vostro cuore. Potreste sentirvi agitati se famiglia e amore sono lontani in questo mese. Chi discute sempre non è tranquillo nel cuore, un allontanamento potrebbe non essere stato gestito nel migliore dei modi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

