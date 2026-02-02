Icona app
Ultimo aggiornamento ore 07:09
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza mentale, fascino naturale, ma decisioni rimandate a data da destinarsi. Il classico “ci penso ancora” non regge più. È tempo di scegliere, anche se non tutto è perfetto. Relazioni al centro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), potere personale in crescita, ma va usato con grazia. In amore siete tutto o niente: assicuratevi che chi avete davanti sappia reggere il fuoco. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di fuga, di orizzonti nuovi, di verità scomode. Periodo ideale per dire quello che pensate ma con logica e cervello… Opportunità legate a viaggi, studio o nuove visioni. Il cuore vuole spazio, non scuse.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa che durerà, anche se ora sembra faticoso. Non sottovalutate il lato emotivo: mostrarvi umani non vi rende deboli, ma reali. Amore serio, lavoro solido, rispetto in crescita. Sotto la corazza c’è una mente finissima che osserva tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), visionari, fuori schema, un passo avanti. Idee geniali, ma serve concretezza per farle funzionare. Periodo perfetto per collaborazioni non convenzionali. In amore chiedete libertà.

PESCI

Cari Pesci, intuitivi, profondi, quasi profetici. Sentite tutto forse un po’ troppo… Creatività altissima, sogni parlanti. In amore meno idealizzazione, più presenza: la magia vera è qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: intuitivi, profondi, quasi profetici.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2026
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
