Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 febbraio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore entrate in scena, fate casino, lasciate il segno. Marte vi rende impazienti, ma anche tremendamente magnetici. Attenzione solo a non voler vincere tutte le discussioni: a volte il vero colpo da maestro è lasciar parlare gli altri. Lavoro in accelerazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), vi muovete lentamente ma strategici. Siete delle volpi… Ottimo momento per soldi e decisioni pratiche. In amore smettete di resistere: quando mollate un po’ il controllo, succedono cose molto interessanti. Coraggio!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, dialoghi brillanti, idee che volano, zero voglia di noia. Siete il personaggio che ruba la scena con una battuta sola. Attenzione però a non promettere più di quanto potete mantenere: qualcuno vi prende sul serio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, sotto la corazza c’è una mente finissima che osserva tutto. In amore chiedete sicurezza, ma anche verità: meglio una conversazione scomoda che mille silenzi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF. Nella foto Paolo Fox
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), carisma alle stelle, ego sotto esame. Siete nati per brillare, ma ora l’universo vi chiede sostanza, non solo scena. Ottimo momento per leadership vera, quella che ascolta. In amore: meno show, più cuore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, analitici, lucidi, quasi pericolosamente intelligenti. State vedendo le crepe che gli altri ignorano. Usate questa capacità per costruire, non per autocriticarvi. Settimana perfetta per rimettere ordine.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: analitici, lucidi, quasi pericolosamente intelligenti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 GENNAIO 2026-1 FEBBRAIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 1 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 1 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 febbraio 2026
Ricerca