Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore entrate in scena, fate casino, lasciate il segno. Marte vi rende impazienti, ma anche tremendamente magnetici. Attenzione solo a non voler vincere tutte le discussioni: a volte il vero colpo da maestro è lasciar parlare gli altri. Lavoro in accelerazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), vi muovete lentamente ma strategici. Siete delle volpi… Ottimo momento per soldi e decisioni pratiche. In amore smettete di resistere: quando mollate un po’ il controllo, succedono cose molto interessanti. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, dialoghi brillanti, idee che volano, zero voglia di noia. Siete il personaggio che ruba la scena con una battuta sola. Attenzione però a non promettere più di quanto potete mantenere: qualcuno vi prende sul serio.

CANCRO

Cari Cancro, sotto la corazza c’è una mente finissima che osserva tutto. In amore chiedete sicurezza, ma anche verità: meglio una conversazione scomoda che mille silenzi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 2 febbraio 2026), carisma alle stelle, ego sotto esame. Siete nati per brillare, ma ora l’universo vi chiede sostanza, non solo scena. Ottimo momento per leadership vera, quella che ascolta. In amore: meno show, più cuore.

VERGINE

Cari Vergine, analitici, lucidi, quasi pericolosamente intelligenti. State vedendo le crepe che gli altri ignorano. Usate questa capacità per costruire, non per autocriticarvi. Settimana perfetta per rimettere ordine.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: analitici, lucidi, quasi pericolosamente intelligenti.