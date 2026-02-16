Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la diplomazia è il tuo superpotere. Sul lavoro, puoi mediare situazioni complesse con eleganza e stile. In amore, incontri stimolanti e momenti di armonia rendono la giornata speciale. Curare il look e l’immagine oggi ti darà punti extra… e autostima!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), magnetico e intenso, oggi sei irresistibile. Sul lavoro, le intuizioni ti permettono di anticipare tutto; in amore, passione e profondità sono ai massimi. Attenzione alla gelosia: il mistero affascina, ma non spaventa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il mondo ti chiama all’avventura. Sul lavoro, nuove idee o viaggi portano stimoli e crescita. In amore, flirt e incontri sono favoriti: lascia andare le paure e goditi il momento. Energia e spontaneità sono le tue armi vincenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, disciplina e determinazione oggi ti portano risultati concreti. Sul lavoro, è il momento di fare passi avanti, ma senza chiuderti troppo nel dovere. In amore, gesti di affetto e concretezza rafforzano il legame; single, qualcuno noterà la tua serietà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), la tua creatività oggi esplode. Sul lavoro, idee originali e collaborazioni inaspettate possono sorprendere. In amore, eccentricità e spontaneità attraggono: chi ti ama apprezza la tua unicità. Libertà e innovazione guidano la giornata.

PESCI

Cari Pesci, l’intuito è il tuo faro. Sul lavoro, sensibilità e creatività ti permettono di risolvere situazioni delicate. In amore, romanticismo e dolcezza accendono la giornata: gesti inattesi possono fare la differenza. Connettiti con la tua spiritualità e fai un regalo a te stesso.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la tua creatività oggi esplode. Sul lavoro, idee originali e collaborazioni inaspettate possono sorprendere. Approfitta di questo slancio per prendere l’iniziativa, ma evita di travolgere chi ti sta intorno: leadership sì, ma con stile. In amore, le scintille volano.