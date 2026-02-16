Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sei un vulcano di energia, Ariete! Sul lavoro, approfitta di questo slancio per prendere l’iniziativa, ma evita di travolgere chi ti sta intorno: leadership sì, ma con stile. In amore, le scintille volano: single, preparatevi a incontri elettrizzanti; coppie, un gesto spontaneo può riaccendere la passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), la pazienza paga, ma le stelle ti invitano a osare un po’. Sul lavoro, nuove opportunità bussano alla porta: valuta bene prima di dire sì, ma non restare fermo. In amore, piccoli gesti concreti valgono più di parole romantiche. Relax? Passeggiata o coccola in casa, il comfort è il tuo regno.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente è una fucina di idee geniali. Sul lavoro, puoi sorprendere tutti con soluzioni creative, ma attenzione a non disperdere energie. In amore, una chiacchierata sincera può risolvere malintesi o aprire nuove possibilità. Social e amici oggi sono il tuo carburante.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore è il protagonista della giornata. Sul lavoro, affronta i progetti con delicatezza: la sensibilità è un vantaggio. In amore, dolcezza e complicità rafforzano i legami; single, qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto romantico. Per te, coccole e relax non sono optional, sono essenziali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), il mondo è il tuo palcoscenico e oggi brilli come mai. Sul lavoro, leadership e decisioni sicure catturano l’attenzione. In amore, la passione è alle stelle: approfitta della tua energia per sorprendere chi ami o conquistare chi ti interessa. Attenzione però a non essere troppo protagonista: un po’ di ascolto non fa mai male.

VERGINE

Cari Vergine, precisione e metodo oggi sono i tuoi alleati. Sul lavoro, concentrati sui dettagli importanti, delega il resto. In amore, chiarezza e sincerità rafforzano il legame; i single potrebbero scoprire nuove connessioni interessanti. La tua mente ha bisogno di ordine: scrivi, pianifica, respira.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: brilla senza accecare gli altri.