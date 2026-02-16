Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 febbraio 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sei un vulcano di energia, Ariete! Sul lavoro, approfitta di questo slancio per prendere l’iniziativa, ma evita di travolgere chi ti sta intorno: leadership sì, ma con stile. In amore, le scintille volano: single, preparatevi a incontri elettrizzanti; coppie, un gesto spontaneo può riaccendere la passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), la pazienza paga, ma le stelle ti invitano a osare un po’. Sul lavoro, nuove opportunità bussano alla porta: valuta bene prima di dire sì, ma non restare fermo. In amore, piccoli gesti concreti valgono più di parole romantiche. Relax? Passeggiata o coccola in casa, il comfort è il tuo regno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente è una fucina di idee geniali. Sul lavoro, puoi sorprendere tutti con soluzioni creative, ma attenzione a non disperdere energie. In amore, una chiacchierata sincera può risolvere malintesi o aprire nuove possibilità. Social e amici oggi sono il tuo carburante.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, il cuore è il protagonista della giornata. Sul lavoro, affronta i progetti con delicatezza: la sensibilità è un vantaggio. In amore, dolcezza e complicità rafforzano i legami; single, qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto romantico. Per te, coccole e relax non sono optional, sono essenziali.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 febbraio 2026), il mondo è il tuo palcoscenico e oggi brilli come mai. Sul lavoro, leadership e decisioni sicure catturano l’attenzione. In amore, la passione è alle stelle: approfitta della tua energia per sorprendere chi ami o conquistare chi ti interessa. Attenzione però a non essere troppo protagonista: un po’ di ascolto non fa mai male.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, precisione e metodo oggi sono i tuoi alleati. Sul lavoro, concentrati sui dettagli importanti, delega il resto. In amore, chiarezza e sincerità rafforzano il legame; i single potrebbero scoprire nuove connessioni interessanti. La tua mente ha bisogno di ordine: scrivi, pianifica, respira.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: brilla senza accecare gli altri.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 FEBBRAIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 16 al 22 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 16 al 22 febbraio 2026) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 15 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 14 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca