Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questa settimana di metà aprile avrete Mercurio in opposizione che vi porterà a vivere diversi alti e bassi, in particolare sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore, Venere in posizione favorevole sarà di grande aiuto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 aprile 2024), vivrete questa giornata di metà aprile tra alti e bassi. In amore una bella forza sarà di grande aiuto nella vostra relazione di coppia; se siete single avrete una grande voglia di distrarvi. Sarà l’occasione per fare degli incontri interessanti…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con il Sole e la Luna in trigono per voi si prospetta una buona giornata ma anche settimana. Godetene a pienp. Per quanto riguarda l’amore, l’affiatamento di coppia sarà molto buono nel corso delle prossime ore di questo lunedì 15 aprile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso di tutta questa settimana di metà aprile avrete Giove dalla vostra parte. In amore date più fiducia al partner mentre, se siete single, potreste incontrare delle persone interessanti… Magari da cosa potrebbe nascere cosa… Capitolo lavoro: siete più precisi che mai in questo periodo. Bene così.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 aprile 2024), stelle molto stimolanti soprattutto per quanto riguarda il lavoro nel corso delle prossime ore di questo mese di aprile. Sfruttatele a vostro vantaggio. Coraggio! A lavoro! In amore la famiglia sarà molto importante e per nulla al mondo lascerete in difficoltà il partner.

PESCI

Cari Pesci, durante questa settimana di metà aprile 2024 Venere potrebbe portarvi dei problemi. In amore vi sembrerà più difficile del previsto riuscire ad andare d’accordo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, da soli renderete il doppio. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: stelle molto stimolanti soprattutto per quanto riguarda il lavoro.