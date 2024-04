Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 aprile 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vivrete la settimana che parte oggi, lunedì 15 aprile, in maniera molto convincente sotto tutti i punti di vista grazie alla Luna che sarà dalla vostra parte. Amore? Nel corso delle prossime ore potrete approfittarne per raggiungere una perfetta intesa di coppia con il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 aprile 2024), la settimana partirà sottotono, forse a causa di Venere in opposizione che di certo non sarà d’aiuto… Tranquilli: le cose si sistemeranno molto presto, già a metà settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, al via una splendida settimana dal punto di vista dell’amore. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorrideranno e vi daranno la possibilità di ottenere addirittura qualcosa in più dal vostro partner. Single? Guardatevi intorno con fiducia.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi dicono che nel corso delle prossime ore di questo 15 aprile 2024 avrete Giove in opposizione mentre sul lavoro Mercurio non vi porterà buone notizie. Portate sempre rispetto al partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 aprile 2024), la settimana che sta per iniziare non sarà molto entusiasmante per voi a causa di Marte che sarà in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a sentirvi demoralizzati dato che i vostri guadagni attualmente non sono così alti.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata e una settimana molto stimolante grazie a Giove favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molta fortuna dal momento che riuscirete a sviluppare al meglio le vostre idee. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: per voi si prospetta una giornata e una settimana molto stimolante grazie a Giove favorevole.