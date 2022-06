Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non sottovalutate quello che vi accadrà nelle prossime ore. Possibile anche qualche promessa d’amore… Per ora non vedete la luce ma nella seconda parte di giugno ci saranno stelle migliori che vi faranno sorridere. Le coppie che hanno vissuto una profonda crisi, anche oggi – 13 giugno 2022 – non sorrideranno più tanto. Serve ancora pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 giugno 2022), per voi si preannuncia un’ottima settimana che nasce con la Luna nel vostro segno e con Saturno e Urano in buon aspetto. Le stelle parlano di un periodo di grandi novità. Viaggi con partner e amici in vista? Perché no…?!

GEMELLI

Cari Gemelli, negli ultimi tre mesi avete fatto tanto, tantissimo ed è per questo che ora siete molto stanchi. Rilassatevi un po’, ricaricate le batterie e sbollite la rabbia che avete in corpo. Chi negli ultimi due anni ha vissuto un blocco ora potrà recuperare ma attenzione ad eventuali blocchi fisici. Su quello non ci sarà molto da fare…

CANCRO

Cari Cancro, la settimana che inizierà oggi – 13 giugno – sarà sicuramente migliore rispetto a quelle precedenti. Avete una marcia in più e sarete più tranquilli anche se dovrete recuperare un amore. Siete ormai pronti a compiere una scelta importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 giugno 2022), ci sarà qualche tensione nell’aria. Fate attenzione ai soldi, alla vostra economia: qualcuno potrà anche accettare un lavoro non proprio edificante sul piano economico, ma importante sul piano delle situazioni che può determinare nel futuro. Evitate le discussioni, sia in amore sia in famiglia.

VERGINE

Cari Vergine, avete Saturno, Giove e la Luna favorevoli. Negli ultimi 15 giorni qualcuno di voi ha fatto una scelta importante, in alcuni casi per la vita. A breve ne vedrete i frutti. Qualcun altro sta per abbracciare un nuovo percorso esistenziale di lavoro… Ponderate bene la scelta da fare. Sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la Luna è nel vostro segno e Saturno e Urano sono in buon aspetto. Godetevi il momento!