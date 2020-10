Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata piacevole, la Luna è in buon aspetto e vi aiuterà a rimediare a qualche problema lasciato indietro. Avete ancora un po’ di dubbi sul fronte professionale, in famiglia c’è bisogno del vostro aiuto.

TORO

Cari Toro, cercate di essere cauti quest’oggi soprattutto nelle spese, la Luna è dissonante e potrebbe causare qualche problema. Sul fronte professionale dovete cercare di essere più concreti e portare avanti solo quello che ritenete opportuno.

GEMELLI

Cari Gemelli, se siete alla ricerca di un nuovo partner cercate di essere pazienti e aspettate fino al 28, potrebbe essere il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, potreste risentire di una piccola crisi.

CANCRO

Cari Cancro, mantenete la calma in amore, evitate di perdere le staffe con quelli nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete. Rimandate ogni scelta dal punto di vista professionale, non è colpa vostra se alcuni progetti sono stati messi in pausa.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, la Luna è nel vostro segno, quindi approfittatene, sarete investiti da una forte ondata di passione, non trasformatela però in gelosia, questo potrebbe danneggiare la vita di coppia. Sul fronte professionale ci sono importanti progetti da sviluppare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata interessante complici sia Venere che la Luna nel vostro segno prossima settimana. Se siete innamorati cogliete la palla al balzo e confessatevi adesso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la Luna è nel vostro segno, approfittatene.

