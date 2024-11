Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 novembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è in vista una situazione promettente anche se sono tante le cose che vuoi fare e francamente meno le opportunità di concludere. Non a caso questo cielo è fautore di provocazioni. Se qualcuno ti farà perdere tempo potresti arrabbiarti. Sei molto affidabile in questo periodo in amore e nelle amicizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 novembre 2024), devi conoscere meglio una persona che ami davvero, insomma ora sei tu a fare il primo passo rispetto a qualche settimana fa quando ti “facevi rincorrere”. Lavoro: certe situazioni possono essere influenzate positivamente ma c’è tanto da fare e soprattutto molto da lavorare. Non cedere dunque alla pigrizia.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana propizia per chiedere e ottenere ciò che ti sta a cuore. La Luna entrerà nel tuo segno dal 13 e questo provocherà picchi di energia. Ora potrai veramente dar spazio all’amore anche se potrà sembrarti strano.

CANCRO

Cari Cancro, sarà una bella giornata in grado di metterti in pace col mondo. Ancora meglio sarà poi il weekend. Il momento, inutile nascondersi, è fortunato. Possibilità di recuperare un rapporto. C’è solo qualche momento di stanchezza da mettere in conto. Non cedere alla troppa emotività.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 novembre 2024), una giornata un po’ dispettosa dato che qualcuno vorrà importi le sue volontà e tu tolleri male questa cosa. Ci sarà da vedersela con una persona particolarmente aggressiva: il consiglio è quello allora di lasciar correre e rimandare a mercoledì la questione quando sarai più equilibrato. Entro dicembre arriveranno sorprese.

VERGINE

Cari Vergine, giornata positiva quella di domani sul lavoro, meno bene invece l’amore. I dubbi possono superare le certezze infatti nella sfera sentimentale. E’ un periodo particolare dove ti fidi poco delle promesse. Ancora sull’amore: sei particolarmente pignolo e perfino intollerante, insomma un lato meno noto del tuo carattere uscirà fuori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: rimettetevi in pace con il mondo. Approfittate per ricaricare le pile.