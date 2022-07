Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 11 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di divagare la mente. Ci sono un po’ troppi problemi da affrontare in questo periodo dell’anno. E’ vero che possono anche arrivare delle belle novità però il fatto di avere cambiato molto nella vostra vita e di aver lasciato qualcosa a cui tenevate è davvero pesante per voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 luglio 2022), nel fine settimana avete dovuto tenere la bocca cucita per evitare di far nascere una discussione animata. Ora che le acque si stanno calmando, trovate una soluzione per la pace.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete la netta sensazione di vivere meglio, di stare un po’ più al passo con i tempi. Le stelle permettono un futuro migliore in particolare per chi nel recente passato ha chiuso una storia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, di solito siete molto stabili e anche molto testardi. Quando c’è una crisi in amore soprattutto se non è voluta ma subita, non riuscite a capire perché c’è stata e questo vi fa perdere la testa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 luglio 2022), avete bisogno di confrontarvi con gli altri in maniera più serena di curare un po’ di più i vostri affari personali.

PESCI

Cari Pesci, se nel recente passato ci sono stati conflitti bisogna trovare una soluzione senza fare drammi o putiferi. A volte non si trova un accordo perché si è molto arroganti oppure si ha a che fare con gente molto presuntuosa…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avrete la netta sensazione di vivere meglio.