Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da un fine settimana interessante in cui avete rilanciato una sfida e vissuto nuove e piacevoli sensazioni. Date seguito alle vostre gesta. Mettete in pratica i vostri sogni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 luglio 2022), siete delle persone che hanno bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma allo stesso tempo siete anche pronti a dare tutti voi stessi dal punto di vista sentimentale. Continuate così, non perdete questa dote.

GEMELLI

Cari Gemelli, avere la Luna in opposizione non significa per forza che le cose debbano andare male, ma può indicare il fatto che c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Cercate di mantenere ancora per un po’ la calma.

CANCRO

Cari Cancro, il fatto di avere Venere nel segno non solo rappresenta una crescita ma può portare a qualche vantaggio in più nella sfera sentimentale e nei rapporti (anche lavorativi) in generale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 11 luglio 2022), le stelle sono importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Sono giorni ideali per amare, per le relazioni e per i viaggi.

VERGINE

Cari Vergine, tutto quello che non funziona è stato evidenziato nella giornata di ieri. Potreste essere stati proprio voi a sollevare il coperchio ad alzare il polverone. Ora che ci avete visto chiaro, trovate una soluzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: siete pronti a dare tutti voi stessi dal punto di vista sentimentale.