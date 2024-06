Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 giugno 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la stabilità nel corso delle prossime ore di questo mese di giugno non sarà il vostro forte. Volete cose sicure, ma per ora andate avanti senza aspettarvi nulla di particolare. Le esperienze prima o poi serviranno a qualcosa. Non temete. Tenete duro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 giugno 2024), da poco state vivendo novità e cambiamenti importanti. Urano ha iniziato un transito importante nel vostro segno zodiacale e si tratta ancora di aspettare poco per arrivare a un accordo soddisfacente. Ma le vere occasioni arriveranno nel corso del mese di luglio. Serve ancora pazienza. Non mollate.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi ha un partner nel corso delle prossime ore sarà soddisfatto della compagnia. Mercurio nel segno porterà occasioni particolari per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà meglio concludere contratti o progetti al più presto. Non aspettate la fine del mese di giugno per organizzarvi dal punto di vista degli impegni…

CANCRO

Cari Cancro, quello che state vivendo ora sarà un ottimo periodo per i sentimenti, ma anche per il lavoro. Solo qualche ombra da Saturno in opposizione che porterà ostilità e servirà impegnarvi per ottenere ciò che volete. Conferme in arrivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 giugno 2024), per fortuna spariranno i problemi avuti fino ad ora da molti di voi. A giugno e luglio forza in amore e sul lavoro dove siete aperti a nuove esperienze. Coltivate progetti, dopo settembre tornerà utile aver investito energie e forze nelle vostre idee.

VERGINE

Cari Vergine, bene i sentimenti, non mancheranno occasioni per chi cerca l’amore in questo periodo; chi ha un partner potrebbe decidere di sposarsi o comunque fare un gran passo in avanti. Chance anche a lavoro, i vostri progetti potranno diventare importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bene i sentimenti. Chance a lavoro, i vostri progetti potranno diventare importanti. Rimboccatevi le maniche.