OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 10 agosto 2020 – per voi sono favoriti gli amori poco impegnativi. Bisogna però fare attenzione ai soldi perché potrebbero dare qualche problema di troppo. Sul lavoro concentratevi sul futuro. Pensate positivo.

TORO

Cari Toro, per voi si prospetta una giornata di metà (o quasi) agosto tranquilla, con una bella energia. Bene amore e amicizie. Sul lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 agosto 2020), non avrete il tempo di fare tutto ciò che vorreste.

GEMELLI

Cari Gemelli, presto l’amore sarà favorito, ma non è ancora il momento… Ora è però possibile recuperare un rapporto deteriorato. Sul lavoro volete sentire che voi e le vostre idee venite apprezzati e riconosciuti. Fatevi avanti.

CANCRO

Cari Cancro, state entrando in un momento importante per l’amore. È ora di fare chiarezza per quanto riguarda i vostri sentimenti. I soldi, secondo l’oroscopo, sono la vostra preoccupazione principale, c’è qualcosa da risolvere…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, l’amore finirà in secondo piano, siete presi da altre cose. Giornata ideale per gli affari. Non sottovalutate la parte burocratica o legale delle cose. Affrontate i problemi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi da oggi – 10 agosto – si prospetta un periodo positivo per l’amore. Bene anche il lavoro, anche se adesso può anche passare in secondo piano. I progetti a lunga scadenza sono favoriti. Cogliete l’attimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: per i nati sotto questo segno da oggi si prospetta un periodo positivo per l’amore. Bene anche il lavoro dove potrebbero esserci novità positive.

