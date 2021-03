Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – lunedì 1 marzo – e in generale in questo periodo siete aperti e vogliosi di fare nuove conoscenze, e se siete single non vedete l’ora di ritrovare l’amore e lanciarvi in una nuova relazione. Dal 21 marzo inoltre Venere sarà nel segno e porterà con sé grandi novità. Sul lavoro siete reduci da un periodo molto complesso, ma pian piano potete far partire nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 marzo 2021), questo nuovo mese si apre con Venere favorevole, e questa è sempre una bella notizia. In questa fase non vi accontentate di una relazione passeggera, ma volete un amore stabile. Cautela sul lavoro: evitate di prendere decisioni affrettate. Prudenza con le persone del segno dell’Acquario e Leone.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi dovete porvi delle domande: da che parte sta il vostro cuore? Cosa volete veramente? Fermatevi un attimo e ragionate cercando di capire da che parte state andando, specie a livello sentimentale. Se vivete due storie contemporaneamente, è il caso di chiuderne una delle due. Sul lavoro favoriti i nuovi investimenti: osate ma con oculatezza. Giove e Saturno sono favorevoli.

CANCRO

Cari Cancro, forse è il caso di mettere da parte una relazione che è diventata tossica. Se infatti continuate solo a litigare con il partner, meglio voltare pagina: che senso ha stare insieme? Abbiate il coraggio di ammetterlo. Sul lavoro è un periodo interessante per i nuovi progetti: dal 12 del mese possono arrivare belle notizie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 marzo 2021), è in arrivo una bella svolta. Il mese di febbraio per il vostro segno è stato davvero complicato, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per fortuna marzo sarà decisamente più propizio e ritroverete la giusta energia. Venere sarà favorevole dal 21. Sul lavoro accusate un po’ di stanchezza, perché avete dovuto faticare parecchio per ottenere qualcosa.

VERGINE

Cari Vergine, in questo periodo non avete molto tempo per l’amore. Il vostro lavoro infatti vi ruba molte energie, ma dovete riuscire a ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi. Se volete portare avanti un progetto nuovo e impegnativo, potrete farlo con entusiasmo, ma ci sarà da sudare parecchio. Preparatevi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: avete proprio voglia di avviare nuove relazioni.

