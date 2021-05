Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 6 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 6 maggio – in amore c’è bisogno di ritrovare unità e spensieratezza. Noia? Cercate di fare qualcosa per ravvivare la coppia e riaccendere la fiamma della passione. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano le prime risposte dopo un periodo negativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (6 maggio), le coppie di lunga data devono affrontare qualche problema, magari legato alla casa. Per quanto riguarda il lavoro, dopo tanti sacrifici, è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la situazione per il vostro segno è davvero favorevole e questo è sempre un bene. Ora sta a voi decidere come viverla. Per quanto riguarda il lavoro, non mancano gli ostacoli, d’altronde avete la Luna contraria…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, oggi il cielo è davvero promettente in amore, per cui potreste presto fare nuovi incontri, anche semplicemente per amicizia o per avventure di una notte. Lavoro? Attendete finalmente dei risultati concreti, che arriveranno entro il mese di giugno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 6 maggio 2021), in amore potreste perdere inaspettatamente la testa per qualcuno, soprattutto se siete giovani. Per quanto riguarda il lavoro, se siete a contatto con il pubblico, potreste presto ricevere una buona notizia, anche se dovete fare i conti con Giove in opposizione…

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi in amore potrebbero presto arrivare ottime soluzioni, oggi però è una giornata che porta una serie di dissidi. Capitolo lavoro: potete finalmente avanzare delle richieste, anche se spesso vi fate prendere dall’ansia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: cielo splendido in amore. Lavoro? Risultati entro giugno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 3-9 MAGGIO 2021