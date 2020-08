Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 6 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, dopo un periodo difficile finalmente riuscite a ritrovare serenità nella vita di coppia e nei rapporti con il partner, soprattutto se di recente avete avuto qualche intoppo lungo la strada, come una pesante discussione. Cercate di mantenere la calma e di non perdere le staffe. Evitate di chiudervi in voi stessi. Tenete sotto controllo le vostre spese, ultimamene ne avete avute parecchie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (6 agosto 2020) sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore, d’altronde con questa Luna dalla vostra parte le cose non possono che andar bene. Attenzione però perché Mercurio gioca con il vostro umore e potrebbe rendervi un tantino insicuri. Inoltre in questo periodo siete piuttosto stanchi e sul piano lavorativo le cose procedono un po’ a rilento.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle la giornata di oggi prevede qualche discussione nei rapporti di coppia, per cui cercate di mantenere la calma ed evitare le discussioni. Per molto tempo avete sperato che qualcosa cambiasse dal punto di vista professionale, e finalmente le cose adesso sembrano aver preso una piega positiva.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata particolare e da prendere con le pinze, per cui mantenete la calma ed evitate discussioni finché non vi passerà questa sensazione di malumore. In amore c’è qualcosa che vi turba, non siete proprio a vostro agio con il partner. Delle pesanti incomprensioni hanno lasciato strascichi importanti.

LEONE

Cari Leone, oggi (giovedì 6 agosto) secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potreste essere poco fedeli al vostro partner, tanto da concedervi una scappatella. Se siete single non volete relazioni importanti, ma soltanto storie fugaci e avete voglia di conoscere nuove persone, fare amicizia, ma non legarvi seriamente. Il lavoro per chi è indipendente procede bene.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Fox, sarà una giornata piuttosto pesante: avvertite una certa stanchezza in questo periodo secondo il guru delle stelle, per cui rilassatevi ed evitate problemi. Avreste bisogno di una bella vacanza. L’amore potrebbe tormentarvi con qualche dubbio nei confronti del partner, sul lavoro invece le cose devono procedere con calma, per cui rimandate le scelte alla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: l’amore procede bene con la Luna dalla vostra parte.

