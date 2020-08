Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 6 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 6 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi potreste avere qualche dubbio in amore che vi tormenta. Alcune scelte fatte non vi convincono e ora i dubbi vi assalgono. Forse non sarà il caso di prendersi una pausa dal partner? Se avete avuto problemi di coppia nell’ultimo periodo, evitate di continuare a litigare, piuttosto riflettete bene su cosa volete dalla vita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (giovedì 6 agosto 2020) e in generale in questo periodo state vivendo un momento importante in amore, che non è più in secondo piano, ma anzi ha catturato la vostra totale attenzione, per cui dovete mettervi in gioco di più. In campo professionale fate tutto ciò che volete e fin dove riuscite a fare, ma senza rimetterci in salute.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi secondo Paolo Fox sarà una giornata favorevole per chi è solo, potreste infatti incontrare con un pizzico di fortuna la vostra anima gemella. Secondo il guru delle stelle, questo è infatti il momento propizio per nuovi incontri. Sul lavoro invece non avvertite grande stima nei vostri confronti e questo vi fa soffrire. Arriveranno i momenti in cui potrete togliervi le vostre soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (6 agosto) vivrete una giornata molto favorevole per l’amore, soprattutto se avete un interesse con una persona del segno dei Pesci. Ultimamente avete investito gran parte del vostro tempo sul lavoro, che vi ha assorbito totalmente, e ora non avete più energie, per fortuna si avvicinano le ferie.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi giornata positiva per l’amore, sarete particolarmente affettuosi con il partner e anche con la famiglia, tanto che potreste anche decidere di lanciarvi in una nuova relazione se siete single. Chi vive una coppia di lunga data, invece, potrebbe pensare di fare un passo in avanti importante come il matrimonio o avere dei figli.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata positiva per l’amore, vi siete infatti lasciati finalmente i problemi alle spalle, e ora non pensateci più. Momento importante anche per il lavoro, tanto che sarete chiamati a prendere decisioni importanti: pensate bene al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: procede bene l’amore.

