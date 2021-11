Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questioni importanti da chiarire in amore. Parlate con il partner e non tenetevi tutto dentro, sarebbe la scelta peggiore. Per quanto riguarda il lavoro, stelle molto promettenti per chi ha avviato da poco un impiego o un progetto. Portatelo avanti con entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 novembre 2021), la giornata sarà promettente, perché le stelle vi sorridono e vi assistono. In amore la situazione è decisamente migliore rispetto al passato. Lavoro: ci sarà qualche tensione da affrontare e risolvere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore non è al massimo in queste ore, ma pian piano recupererete. Attenzione a qualche calo sia a livello fisico sia mentale, i troppi impegni forse vi hanno destabilizzato. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare i conti con molti cambiamenti, quindi è necessario un periodo di assestamento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata decisiva in amore: è il momento di rimettersi in gioco, soprattutto se siete single da tempo e ricercate l’anima gemella. Venere sarà dalla vostra parte e vi permetterà di trovare presto pace e serenità. Capitolo lavoro: periodo ottimo, pieno di incontri e novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 novembre 2021), vi aspetta una giornata sottotono, avete tante cose da fare e la Luna contraria certo non aiuta. Avete bisogno di staccare dalla solita routine e ricaricare le pile. Problemi da risolvere sul lavoro nelle prossime ore.

PESCI

Cari Pesci, l’amore riparte a gonfie vele e il weekend sarà ottimo per chi vuole incontrare presto l’anima gemella. Qualcuno però deve ricominciare da zero. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo buone notizie, magari può arrivare quella promozione tanto attesa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: periodo ottimo sul lavoro. Coraggio!