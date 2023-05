Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una giornata davvero splendida soprattutto grazie a Mercurio che tornerà favorevole! Il periodo cupo è ormai alle spalle, le energie non vi mancano e la determinazione di riscattarvi è tanta. Coraggio, buttatevi nella mischia!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 maggio 2023), nel corso delle prossime ore verrà riportata alla luce qualche piccola tensione, in particolare chi non è contento della propria situazione lavorativa. E’ vero che dovete ascoltare il cuore, ma non potete non considerare l’aspetto economico perché le spese sono aumentate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo giornate un po’ strane. Vi sentite sbadati e frastornati e ciò non vi piace; state mettendo troppo alla prova il vostro fisico e le capacità che avete, non pretendete troppo da voi stessi anche se vi siete accorti che avete una soglia di sopportazione davvero molto alta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete la sensazione che tutto sia contro di voi ma in realtà non è così, anche se è vero che state avendo a che fare con ritardi e complicazioni. Fate molta attenzione a non riversare questa tensione in amore e nei rapporti con i vostri cari. Se siete nervosi, mordetevi la lingua!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 maggio 2023), vi attende una giornata interessante, preludio di un fine settimana utile per risvegliare passioni, sentimenti o qualcosa di bello riguardo le amicizie. Chi cerca un aumento dovrà faticare parecchio per ottenerlo ma la perseveranza paga sempre. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, giornata positiva anche per voi. Nel corso delle prossime ore di questo maggio 2023 avrete una buona capacità di iniziativa e di impresa e anche la passione vi sta risvegliando, un bel mix che porterà inevitabilmente vantaggi in amore e sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: vi attende una giornata interessante, preludio di un fine settimana utile per risvegliare passioni!