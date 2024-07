Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante questo inizio di mese di luglio saranno premiati i sentimenti, non abbiate paura di mettervi in gioco, altrimenti vi perderete tutte le cose belle che vi riserveranno queste giornate. State vivendo un periodo molto creativo e alla fine del mese arriverà il meglio per voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 luglio 2024), in questa giornata di luglio anche le coppie di lunga data verranno messe alla prova. Avete sempre voglia di discutere, ma fate attenzione a non agitare troppo le acque.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di evitare lo stress, durante le prossime ore la Luna sarà a vostro favore e potrà donarvi un po’ di stabilità. Avete troppa ansia e rischiate di esasperare ogni cosa. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo siete un po’ affaticati. Sarebbe meglio evitare passi azzardati anche perché sentirete qualcuno che vi farà arrabbiare molto.

CANCRO

Cari Cancro, anche quella di oggi, 4 luglio 2024, sarà una giornata un po’ sottotono, ma è comunque possibile recuperare. Nel corso delle prossime ore potreste provare un’attrazione fatale per qualcuno nato sotto il segno del Leone o dello Scorpione. Qualcuno di voi potrebbe avere la possibilità di confrontarsi con i propri parenti. Per quanto riguarda il lavoro, in questa prima parte dell’anno avete combattuto e faticato tanto: è arrivato il momento di prendersi una rivincita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 luglio 2024), buone notizie in arrivo: Venere rimarrà nel vostro segno fino al mese di ottobre. Anche gli amori nati da poco potrebbero diventare qualcosa di molto importante. Fate attenzione, potreste discutere con qualcuno nato sotto il segno dei Pesci o del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, siete troppo stressati.

VERGINE

Cari Vergine, in questi giorni di luglio sarete un po’ tesi, cercate di non prendere troppo di petto le cose che vivete. Se siete in crisi con il partner, a breve dovrete prestare particolare attenzione. Non pensate troppo al lavoro e cercate di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con Venere dalla vostra parte potrete ottenere grandi cose, in particolare in amore.