Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox sono favorite oggi, 4 giugno, le relazioni nate da poco, che potranno trasformarsi in qualcosa di molto interessante e concreto. Le coppie più solide e che stanno insieme da molto tempo, invece, possono approfittarne per risolvere dei problemi. Lavoro? Serve ottimismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata di inizio giugno molto favorevole per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti: la Luna è favorevole. Ottime sensazioni per chi vive una relazione stabile. Sul lavoro se avete bisogno di un consiglio, affidatevi alle persone che avete attorno, se sono quelle giuste e di cui potete fidarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 giugno 2020) si prevede una giornata piuttosto tranquilla in amore. Non ci sono dunque particolari guizzi né in positivo né in negativo. Dovete inventarvi qualcosa se volete rendere la giornata più frizzante. Ci sono questioni legali e finanziarie ancora in ballo, ci vuole pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete cercare di evitare discussioni in amore, specie se non volete rovinare una relazione solida. In generale le cose migliorano, per cui abbiate solo un po’ di pazienza. Riuscirete presto a trovare le giuste soluzioni ai problemi che vi attanagliano.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata in cui mantenere la calma ed evitare di ritirare vecchi scheletri dall’armadio o problemi del passato. Non siete particolarmente energici, per cui meglio mantenere la calma. Sul lavoro meglio fare attenzione ed evitare litigi e discussioni con i colleghi: a volte tendete infatti a voler strafare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, se ci sono problemi sentimentali che si trascinano da molto, questa è la giornata più adatta per affrontarli e provare a risolverli. Parlatene con il vostro partner e cercate di chiarirvi. Sul lavoro prima di prendere decisioni importanti, rifletteteci bene su.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ottime prospettive soprattutto per le coppie nate da poco. Avanti così.

