Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle oggi – 4 giugno 2020 -sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno, soprattutto per quanto concerne i sentimenti. Dopo un periodo complesso, infatti, potete ottenere qualcosa di più. In generale avete gran voglia di cambiamenti, ma dovete fare attenzione all’aspetto economico…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata di inizio giugno non proprio esaltante dal punto di vista sentimentale. Cercate di essere meno puntigliosi e un po’ più accondiscendenti nei rapporti con il partner. Evitate le discussioni inutili cercando di mantenere la calma. Lavoro? La Luna in opposizione potrebbe provocare qualche problema.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 4 giugno – è ideale per fare cose che finora avete sempre rinviato e procrastinato. Non fatelo ulteriormente e toglietevi i pensieri che avete per la testa. In generale evitate polemiche e discussioni. Sul lavoro avete progetti ambiziosi da realizzare.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata secondo l’oroscopo di Paolo Fox molto favorevole soprattutto in amore: Saturno non è più in opposizione, per cui non avete nulla da perdere. Vivrete presto grandi emozioni, grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro avete progetti importanti in ballo, ma Giove è dissonante per cui ci vuole cautela.

LEONE

Cari Leone, giornata d’inizio giugno all’insegna dei problemi sentimentali da risolvere. Eppure questo forse non è il momento più propizio, ma conviene attendere ancora qualche giorno, quando le stelle saranno più favorevoli. Sul lavoro avrete idee e giuste intuizioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi vi invita a mantenere la calma, perché potreste scontrarvi con qualcuno che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. In generale vi sentite molto stanchi e affaticati, per fortuna il weekend non è così lontano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime prospettive sul fronte sentimentale, bene anche il lavoro perché potrete realizzare i vostri progetti. Ma attenti alle spese, almeno oggi.

