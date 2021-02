Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

Cari Ariete, Venere è in aspetto positivo per tutto il mese: periodo perfetto dunque per provare a risolvere vari problemi del passato. Per quanto riguarda il lavoro, sentirete che qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, prendete la situazione di petto. Dimostrate il vostro valore e fate in modo che nessuno si metta di traverso.

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 4 febbraio 2021 – l’amore passerà in secondo piano, le vostre energie saranno tutte concentrate sul lavoro: attenzione però alla Luna in opposizione, potrebbero nascere nei problemi. Il lavoro però vi potrebbe causare un bel po’ di stress. Cercate di non trascurare gli affetti più importanti.

Cari Gemelli, quella di oggi – giovedì 4 febbraio – per voi sarà una giornata di recupero in amore, dopo un periodo davvero complesso. Adesso potreste ottenere qualcosa in più, restate positivi. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare la chiave per riuscire ad ottenere qualcosa di importante: forse non sono le idee a non funzionare, ma potrebbe esserci qualcuno che si è messo di traverso…

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, fate attenzione alle provocazioni in amore: cercate di fare le cose con calma. Gli ultimi due giorni sono stati un po’ altalenanti, presto però le cose andranno meglio. Il 2019 e il 2020 hanno provocato un brutto calo a livello lavorativo, è arrivato il momento di recuperare.

Cari Leone, si prospettano giornate sottotono per l’amore, cercate di evitare infatuazioni momentanee: non vi porterebbero da nessuna parte. Capitolo lavoro: momento molto importante ma va gestito bene. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, anche se qualcuno potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 4 febbraio 2021 – questa sarà una giornata importante in amore. Se ci sono problematiche nella coppia è il caso di parlarne chiaramente. Per quanto riguarda il lavoro, è un momento cruciale: se pensate di non essere pagati abbastanza ricordatevi che entro pochi mesi sarete costretti a battere i pugni sul tavolo.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: periodo perfetto per risolvere problemi del passato. Affrontate la vita di petto.

