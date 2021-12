Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore dovete smussare gli spigoli di un rapporto che si sta complicando. Venite incontro al partner se necessario, l’importante è parlarsi. Rimandate gli incontri di lavoro al prossimo anno. Cercate di riposare fino a Capodanno. Ve lo siete meritato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 dicembre 2021), fate più attenzione all’amore, che ultimamente è in sofferenza. Potrebbero esserci buone possibilità lavorative ma dovete risolvere problemi di denaro che sono emersi di recente. Avete speso oltre le vostre possibilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche se amate la compagnia a Capodanno vorrete poche persone intorno a voi, anche visto il periodo. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare una scelta indispensabile per recuperare la serenità perduta. Voltare pagina? Possibile, ma come? L’anno nuovo porterà una trasformazione.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di concludere l’anno serenamente e non pensate alle spese che avete affrontare e dovrete affrontare. Abbiate pazienza sul lavoro, le cose si sbloccheranno. Fiducia. Attenti sul lato economico a causa di Saturno contrario. Mai una buona notizia, insomma, abbiate pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 dicembre 2021), in amore sarete un po’ nervosi, attenti agli incidenti diplomatici. Mordetevi la lingua se necessario. Per quanto riguarda il lavoro, per ora limitatevi a mantenere ciò che avete, le novità ci saranno con il prossimo anno. Fiducia e concentrazione.

VERGINE

Cari Vergine, evitate le situazioni troppo caotiche tanto in amore quanto nel resto, almeno nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, siate attivi fin da adesso in vista del nuovo anno. Bisogna iniziare a produrre e a mettere fieno in cascina se non volete trovarvi in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: fate più attenzione all’amore. Potrebbero esserci buone possibilità lavorative.