Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le opportunità per esplorare nuove strade e prendere le distanze dalla routine nel corso delle prossime ore di questo inizio luglio non mancheranno di certo, specialmente per chi già dallo scorso anno sta valutando la possibilità di iniziare un lavoro in un’altra città. Una valutazione attenta delle possibilità è fondamentale. Attenzione ai rapporti con Cancro e Capricorno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 luglio 2025), Giove continua a essere favorevole e la sua influenza positiva si fa sentire con forza in queste ore. Urano, pianeta tipicamente legato all’instabilità e agli imprevisti, non è più in contatto diretto con il vostro segno e questo si traduce in una sensazione di maggiore stabilità rispetto all’anno precedente.

GEMELLI

Cari Gemelli, Giove in un settore astrologico legato al denaro, contrastata da Saturno, indica che è un momento complesso in cui ogni movimento finanziario va controllato con cura. Non fate mosse avventate. La congiunzione di Venere e Urano nel segno esalta la capacità decisionale e porta a scelte audaci in amore.

CANCRO

Cari Cancro, continua l’ondata positiva di pianeti a favore, con un cielo che garantisce opportunità e crescita, anche se Saturno dissonante invita chi è nato a fine giugno a non trascurare segnali di tensione. Luglio, però, si presenta complessivamente come un mese solido per molti di voi. Godetevelo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 luglio 2025), le buone idee non mancano con Mercurio al segno. La forza del Sole, che entra nel segno dal 22 del mese, alimenta una buona capacità di azione. È il momento di programmare una bella azione ristoratrice per il proprio cuore.

VERGINE

Cari Vergine, i programmi più vantaggiosi saranno portati avanti senza limiti in queste ore di luglio, ottime indicazioni per chi ha in mente qualcosa di importante. Molti sentiranno il bisogno di chiarire ciò che non va. Marte è nel segno, Giove non più contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: Giove continua a essere favorevole e la sua influenza positiva si fa sentire con forza.