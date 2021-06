Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 3 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi meglio seguire il cuore ed evitare rapporti con persone già impegnate. Alcuni legami familiari risentono della vostra inquietudine. Lavoro? Bisogna evitare competizioni. Saturno inizia a dare una visione più positiva del futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 giugno), l’ottimo transito di Venere favorisce il vostro segno. Tutto deve essere affrontato con molta attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, meglio fare due conti. Saturno contrario ha già portato in passato qualche problema.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle durante la giornata di oggi – 3 giugno 2021 – saranno ancora opposte; siete ancora indecisi e non riuscite a liberarvi di un dubbio. Attenzione a non fare promesse che non siete in grado di mantenere. Qualche certezza in più sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere diventa opposta e tutto diventa complicato da gestire. Molto probabilmente dovete ridimensionare un rapporto. Non avete voglia di complicarvi la vita… Dovete affrontare un problema imprevisto. Per quanto riguarda il lavoro, potete recuperare un discorso interrotto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (giovedì 3 giugno 2021), vi attende un fine settimana fantastico. In amore è il momento di vivere i sentimenti in maniera originale. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo la settimana adatta per ritrovare un po’ di tranquillità o per far partire progetti non troppo onerosi.

PESCI

Cari Pesci, Venere finalmente torna favorevole, i rapporti che nascono in questa settimana sono promettenti, questo è un momento positivo anche per dimenticare le storie finite in malo modo. Lavoro? Le iniziative che partono in questo periodo sono interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: bene sia l’amore sia il lavoro. Avanti così.

