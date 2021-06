Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’andamento della giornata di oggi, 3 giugno 2021, non si discosterà tanto dalla settimana che state vivendo. Il mese di giugno d’altronde non vi permetterà di tenere tutto sotto controllo. Nella vita di coppia c’è troppa tensione… Domenica sarete chiamati ad affrontare il tutto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (3 giugno 2021), in amore non sopportate le persone poco attendibili. I rapporti di coppia fragili devono prendere una drastica decisione. Attenzione con una persona dell’Acquario e dello Scorpione. Lavoro? Marte riporta grinta.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi portate avanti progetti di coppia. Qualche questione economica a causa di Giove in aspetto contrario potrebbe darvi noia. Attenzione a qualche disputa con i parenti. Per quanto riguarda il lavoro, i rapporti che nascono in questo periodo sono importanti.

CANCRO

Cari Cancro, Venere vi scalda il cuore. Tuttavia, è necessario farsi coraggio se si esce da qualche delusione d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, già oggi – 3 giugno 2021 – possono nascere buoni progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 giugno), se siete single, perché non vi guardate intorno? Le storie più banali che nascono in questo periodo potrebbero diventare importanti. Capitolo lavoro: dovete ragionare bene; non è il caso di fare scelte azzardate.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle per la giornata di oggi sono promettenti. Di solito non amate perdere tempo, ma a fine maggio qualcuno vi ha fatto impazzire o arrabbiare, cercate di moderare il vostro spirito critico. Lavoro? Giove opposto rende dubbioso il rinnovo dei contratti.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: se siete single, buttatevi in qualche avventura con coraggio e serietà.

