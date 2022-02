Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con la Luna attiva potete cercate di riflettere su quello che è successo, soprattutto se qualcosa non va come vorreste. Venite da ora concitate e nervose. Marzo, aprile e maggio saranno mesi di crescita e quindi si può ragionare sul futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 febbraio 2022), c’è qualcosa che non va anche se le stelle proteggono l’amore. Fermatevi e rifletteteci sopra. Dal punto di vista dell’attuazione di certi progetti di lavoro c’è come un rallentamento o dovete discutere e riflettere. Meglio fermarsi un attimo e ragionare.

GEMELLI

Cari Gemelli, grande voglia di fare amicizie di esplorare qualcosa di nuovo. Siete tipi molto curiosi nei confronti del mondo. Dovete esserlo altrimenti rischiate di amareggiarvi e annoiarvi. Non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi si stanno risvegliando da una sorta di letargo più o meno apparente. È come se negli ultimi mesi voi vi foste ritirati a vita privata. Un po’ chiusi rispetto al mondo e questo anche se avete un ruolo pubblico. Apritevi al mondo!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 febbraio 2022), il sole domina il segno. C’è una certa forza nell’aria ma attenzione a non esagerare: in qualche modo queste sono delle giornate che possono maturare una certa stanchezza… Mostrerete ancora una volta il vostro coraggio eccezionale.

VERGINE

Cari Vergine, è vero che in questi giorni potete fare molto ma dovete superare qualche contrasto. Magari non vi interessa sapere che c’è qualcuno contro di voi ma attenzione alle questioni burocratiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il sole domina il segno. Avanti con coraggio, come sempre!