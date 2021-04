Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 29 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 29 aprile 2021 – la situazione amorosa sarà favorita da una Luna in aspetto positivo che vi aiuta molto. Sul lavoro, potreste iniziare delle buone collaborazioni con i segni del Sagittario e Leone. Prima di accettare nuove collaborazioni, però, valutate bene pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 aprile), è probabile che in un momento così difficile voi abbiate bisogno della vicinanza delle persone che amate. Se dovete prendere decisioni difficili e delicate, affidatevi ai saggi consigli di chi vi vuole bene. Lavoro? Ci sono delle tensioni da risolvere. Subito.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna sarà nel vostro segno e Marte non sarà più un problema. Quindi che aspettate? Fatevi avanti e portate avanti i vostri progetti. Un nuovo amore è alle porte e il lavoro non potrebbe andare meglio del previsto. Che volete di più? Attenzione però a chi potrebbe essere invidioso del vostro successo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la situazione amorosa è molto interessante. Non chiudetevi. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete prestare attenzione alle nuove proposte che arriveranno. Antenne dritte! Valutatele con calma vagliando prima pro e contro. Non sempre la prima impressione è davvero quella giusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, non sarà la giornata adatta per affrontare le discussioni. Tanti i pianeti ancora in opposizione per cui rischiate di peggiorare soltanto le cose. Tentate di tenere un profilo basso. Provate a pensare a dei progetti lavorativi futuri. Potete costruire qualcosa di importante e dimostrare a tutti il vostro valore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 aprile 2021), il momento è molto positivo per l’amore anche se la giornata odierna potrebbe portare qualche ostacolo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci qualche problema. Tranquilli: con un po’ di ottimismo è tutto superabile. Basta avere un po’ di fiducia in voi stessi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: un nuovo amore è alle porte. Bene il lavoro, potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti e dimostrare a tutti il valore che avete.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 26 APRILE-2 MAGGIO 2021