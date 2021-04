Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 aprile 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi la Luna sarà favorevole e se avete qualcuno già nel vostro cuore le cose andranno nel verso giusto. Potete costruire qualcosa di speciale con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno nuove proposte. Valutatele con calma e riflettete bene prima di accettare. Sono più i pro o i contro?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (29 aprile 2021), le questioni lavorative e finanziarie andranno seguite con molta attenzione. Ottime notizie dal fronte dell’amore: grazie alla Luna che non è più in opposizione, tutto filerà liscio. Potete quindi avanzare proposte e ottenere qualcosa di speciale, ma non rinunciate alla cautela.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi (29 aprile) alcuni legami familiari potrebbero avere qualche problema a causa della Luna. Anche sul lavoro non sarà la giornata adatta per strafare… Aspettate tempi migliori. Qualche collega infatti potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Siate cauti.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 29 aprile 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox la situazione astrologica è molto interessante per l’amore, ci sono ottime prospettive e possibili incontri per chi è single da tempo: perché non guardarsi intorno? Lavoro: potreste avere difficoltà a trovare gli accordi giusti. Pazientate.

LEONE

Cari Leone, per voi si prospetta una giornata molto positiva per l’amore, grazie alla Luna che non vi crea più problemi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto se qualcuno ha cercato di mettervi il bastone fra le ruote. Per quanto riguarda il lavoro, potreste faticare un po’ prima di arrivare alle giuste conclusioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 aprile), la giornata sarà all’insegna della tensione e del nervosismo, per ora vi converrebbe evitare discussioni in famiglia o in amore… Capitolo lavoro: la situazione astrologica migliora e vi porta nuove opportunità da cogliere al volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 APRILE 2021

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie dal fronte dell’amore. Meno dal lavoro, ma niente di preoccupante.

