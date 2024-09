Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo fine settembre 2024 la tensione sarà nell’aria… Le critiche non mancheranno di certo. La vostra ironia può essere tagliente ma non sempre viene colta da tutti… Mordetevi la lingua fino a venerdì se non volete particolari problemi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 settembre 2024), il vostro è un cielo che porta grandi novità soprattutto a livello lavorativo: nuovi accordi o cambiamenti in vista. In amore qualcosa non sta funzionando per il verso giusto. Alcuni di voi hanno la testa altrove e per questa ragione stanno dedicando meno tempo alla persona amata. Attenzione…

GEMELLI

Cari Gemelli, il vostro nemico numero uno è la monotonia, non dovete pensare che questo accada per errori commessi o per colpa di qualcuno, la realtà è che stanno venendo meno gli stimoli. Cercate di ritrovarli quanto prima. Giove illumina la vostra vita e prima o poi vi indicherà il nuovo sentiero da percorrere.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna a breve toccherà il vostro segno e nel corso delle prossime ore cambierà radicalmente alcune prospettive. In arrivo dei cambiamenti che potrebbero essere anche radicali. Venere attiva nel segno, vi aiuterà a fare delle scelte importanti che potranno riguardare sia l’amore sia il lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 settembre 2024), il fatto di avere stelle importanti vi aiuterà e non poco, ma se ci mettete anche un po’ di fantasia potrete ottenere qualcosa in più. In questo momento state scegliendo di puntare di più sul lavoro che sull’amore. Forse c’è qualcosa che non va? Fate mente locale.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento di introdurre novità nella vostra vita. Quando decidete di mettervi in testa una cosa, difficilmente sbagliate valutazione. Se avete deciso di intraprendere una nuova strada dovrete tenere in considerazione la dissonanza di Giove che vi invita a non fare scelte azzardate a livello finanziario.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: Venere sarà attiva nel segno e vi aiuterà a fare delle scelte importanti.