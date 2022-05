Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una gran bella settimana. Anche durante la giornata di oggi l’amore procederà a gonfie vele, grazie all’ottimo transito di Venere nel vostro segno. Avete ottime opportunità, i cambiamenti e le promozioni sono dietro l’angolo. Coraggio, è il vostro momento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 maggio 2022), le amicizie possono rafforzarsi e diventare importanti. Magari con qualcuno potrebbe nascere anche qualcosa in più… Per quanto riguarda il lavoro, c’è un problema di lunga data da risolvere. Fatelo ora.

GEMELLI

Cari Gemelli, il Sole durante la giornata di oggi sarà dalla vostra parte e vi proteggerà. In amore amate le storie complicate e misteriose. Per quanto riguarda il lavoro, stanno arrivando nuovi impegni. Buttatevi nella mischia e vincete le vostre sfide.

CANCRO

Cari Cancro, in amore ci potrebbero essere un po’ di dubbi da superare durante le prossime ore di questo maggio, cercate di vivere tutto con calma e senza fretta. Insomma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno piccole novità da affrontare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 maggio 2022), Venere è dalla vostra parte e questa è una grande notizia per l’amore. Anche Giove è dalla vostra parte. Cercate di recuperare la fiducia nei sentimenti se avete ricevuto una brutta delusione. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo. Non abbiate paura dei cambiamenti.

VERGINE

Cari Vergine, Venere non è più opposta e quindi in amore ci sono ottime novità. Potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma, anche se in generale il consiglio è di evitare le minestre riscaldate…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo una gran settimana. Bene l’amore.