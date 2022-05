Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 26 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 26 maggio – in amore dovrete fare i conti con problemi e discussioni. Le complicazioni non fanno per voi, cercate quindi di mantenere la calma… Mordetevi la lingua. Giove è contrario e quindi ci sono problemi e imprevisti anche sul lavoro. Seguite l’istinto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 maggio 2022), c’è una certa diffidenza in amore: senz’altro i rapporti sono da rivedere… Mantenete la calma e vedrete che le cose miglioreranno. Ottime opportunità invece sul lavoro: seguite il vostro intuito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere oggi – 26 maggio 2022 – è dalla vostra parte. Che volete di più? Lasciatevi andare e piano piano vedrete che le cose prenderanno la giusta piega. Cercate di compiere sempre la giusta scelta nel momento migliore. Sta per nascere qualcosa di bello.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo siete titubanti in amore e nei sentimenti in generale, le cose non stanno andando come avreste voluto. Forse state con la persona sbagliata. Avete voglia di chiarire, ma le possibilità di dialogo sono poche, perché il lavoro ruba tutti il vostro tempo…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 maggio 2022), siete diffidenti in amore: non tutto sta andando come avreste voluto. Non siete soddisfatti della vostra relazione: cercate una persona stimolante e più simile a voi. Guardetevi intorno.

PESCI

Cari Pesci, ottime stelle per l’amore durante la giornata di oggi. La Luna è dalla vostra parte: riuscirete a togliervi belle soddisfazioni. Favoriti gli incontri, soprattutto per i single. Per quanto riguarda il lavoro, buone opportunità e bei progetti in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime notizie dal fronte dell’amore con le stelle che saranno dalla vostra parte.