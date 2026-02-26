Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 26 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e armonia. Se negli ultimi giorni c’è stata tensione, ora potete chiarire. In amore siete affascinanti più del solito. I single non devono chiudersi in casa. Per quanto riguarda il lavoro, una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 febbraio 2026), cielo intenso e magnetico. Siete profondi, determinati, pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio strategico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà e movimento. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un’occasione interessante, soprattutto per chi vuole ampliare i propri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi, soprattutto nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Capitolo lavoro, siete favoriti: risultati in arrivo, anche se graduali. La vostra costanza sarà premiata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 febbraio 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Per quanto riguarda il lavoro, idee brillanti, ma curate i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e scelte di cuore. In amore chi ha sofferto ora può ripartire con maggiore consapevolezza. Le coppie solide fanno progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può rivelarsi vincente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde.