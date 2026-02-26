Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:27
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 26 febbraio 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di ripartire, di chiarire, di decidere. In amore però serve prudenza: non imponete il vostro punto di vista con troppa forza. Capitolo lavoro: c’è un piccolo ostacolo da superare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 febbraio 2026), finalmente un po’ di stabilità emotiva. Il cielo vi invita a consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. Capitolo lavoro: è tempo di pianificare con calma. Non amate i colpi di testa, e fate bene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete elettrici, curiosi, vivaci. Ma rischiate di disperdere energie. Il cielo vi chiede concentrazione: scegliete una priorità. In amore torna la leggerezza, ma se c’è una storia importante, evitate ambiguità. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano proposte interessanti, soprattutto per chi lavora nella comunicazione o nel commercio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, il cuore è protagonista assoluto. Siete più sensibili del solito e questo vi rende profondi, ma anche vulnerabili. In amore cercate rassicurazioni. Se c’è stata una distanza, ora potete ricucire. Capitolo lavoro: arrivano responsabilità nuove.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 26 febbraio 2026), il cielo vi sostiene e vi restituisce carisma. Avete bisogno di sentirvi apprezzati, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, possibili conferme o riconoscimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase di sistemazione e riflessione. State mettendo ordine dentro e fuori. In amore però serve meno controllo: lasciate spazio all’imprevisto. Per quanto riguarda il lavoro, si risolvono questioni pratiche, firme e chiarimenti favoriti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: siete elettrici, curiosi, vivaci.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23 FEBBRAIO-1 MARZO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
