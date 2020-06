Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi, si apre per voi una giornata ricca di grandi opportunità sotto molti punti di vista, a cominciare dai rapporti interpersonali e le amicizie. Dovete avere maggior controllo sulla vostra vita e gli impegni da portare a termine: datevi delle priorità, scegliendo quello che davvero vi va di fare. Novità sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, dovete superare le esperienze più dolorose della vostra vita e guardare con ottimismo al futuro. Apritevi a nuove conoscenze ed esperienze, anche nel campo delle amicizie. Un po’ di aria fresca vi farà bene. Soprattutto, non abbiate paura dei cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata piuttosto tranquilla in amore, dopo un periodo difficile per il vostro segno. Se avete qualcosa da dire, questo è il momento giusto per farlo. Molti di voi potrebbero voler cambiare qualcosa nella propria vita, potreste fare ottimi incontri che vi aiuteranno in tal senso. Sul lavoro siate più propensi al dialogo e meno polemici.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivete una giornata davvero positiva in amore. Cercate di evitare discussioni e polemiche, rimandandole a periodi migliori. In questa fase infatti le stelle non sono tutte favorevoli. Sul lavoro avete una gran voglia di novità e di cambiare aria. Aspettate però prima di prendere scelte avventate.

LEONE

Cari Leone, oggi – 25 giugno 2020 – sarà una giornata davvero positiva in amore. Se ci sono questioni sentimentali in sospeso, è il momento di parlare con il partner e provare a chiarirvi. Qualche discussione anche in famiglia, ma con la vostra diplomazia e il vostro impegno le cose miglioreranno in poco tempo. Nuovi importanti progetti sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox, l’oroscopo di oggi prevede novità importanti per il vostro segno specie in amore. Molti di voi potranno vivere una fase di attrito con il partner, allora meglio evitare polemiche e discussioni. Sul lavoro, se avete sprecato una chance importante, ora potreste avere una nuova opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata molto positiva in amore, ma anche sul lavoro ci saranno novità importanti.

