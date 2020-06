Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un bellissimo momento per i sentimenti, che potreste veder sbocciare con qualcuno che finora avete considerato solo come un amico/a. Ottime le connessioni con il Leone.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi ci sono alcuni problemi in amore, quindi attenzione a non compiere dei passi falsi. Cercate di non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti improvvisi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete chiudere alcune questioni intricate, siete immersi in discussioni dalle quali volete uscire, vincenti o meno, non vi importa: troppo stress. Sul lavoro c’è un buon recupero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove corre in vostro soccorso per risolvere qualche bega professionale, ma non vi porterà fino alla soluzione. Per quella dovete avere pazienza qualche altro giorno e rilassarvi un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, cambiamenti in arrivo che condizioneranno moltissimo la vostra vita futura e il vostro umore. Se qualcuno vi corteggia, non respingetelo solo perché pensate non sia la persona giusta alla prima impressione. Cercate di sciogliervi un po’.

PESCI

Cari Pesci, oggi (25 giugno) è una bella giornata, molto positiva soprattutto per l’amore. Avete da risolvere alcune situazione e anche delle scuse da fare: è il momento giusto per ottenere un rapido perdono.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è una bella giornata, molto positiva soprattutto per l’amore.

