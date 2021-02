Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 25 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 25 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo giorni complicati, straniti, le cose migliorano dato che la Luna non è più dissonante. Lavoro? Se lavorate da soli o dovete avviare un nuovo progetto, ci sono ottime chance di una nuova riuscita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 febbraio 2021 -, siete parecchio nervosi, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Cercate di calmarvi e usare la testa. Per quanto riguarda il lavoro, riflettete bene prima di avviare nuovi progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di oggi (giovedì 25 febbraio) sarà davvero favorevole per l’amore. La Luna in trigono infatti vi abbaglierà e vi proteggerà con la sua benevolenza. Per quanto riguarda il lavoro, dopo le difficoltà incontrate nel 2020, potete finalmente ripartire e togliervi belle soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa è davvero una giornata favorevole per il vostro segno. Bene in particolare i progetti realizzati con i Toro e i Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, prima di avviare qualcosa di nuovo assicuratevi di avere delle basi solide.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 febbraio 2021), la giornata sarà davvero sottotono: tutta colpa della Luna in opposizione. Portate avanti con calma e attenzione le nuove storie. Capitolo lavoro: qualche collega o superiore potrebbe ostacolare i vostri progetti. Siate pazienti e andate dritti per la vostra strada.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi dovrete avere molta cautela in ambito amoroso. Se c’è una persona che vi piace, però, dichiaratevi senza timore. Molte situazioni in bilico o poco favorevoli cambieranno in meglio. Per quanto riguarda il lavoro, entro fine mese la situazione si fa interessante.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: è il momento di togliersi delle belle soddisfazioni. Ottime notizie dall’amore.

