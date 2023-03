Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore fate attenzione alla noia. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore possono arrivare dei guadagni extra. In questo momento siete attratti dalle culture diverse. Il destino vi regala sempre piacevoli sorprese, quindi dovete essere contenti di quello che vi capita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 marzo 2023), siete molto vitali. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole prudenza e ricordate che ciò che lasciate è perso. La vostra forza vi aiuterà a raggiungere obiettivi molto interessanti. In queste ore potrete scoprire qualcosa che vi sorprenderà e catturerà la vostra attenzione. È tempo di affrontare i problemi, non potete più voltargli le spalle…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’ottimismo e la voglia di avventura caratterizzeranno la vostra giornata di oggi, 23 marzo 2023, rendendola piena di sorprese. In amore, fatevi trasportare dalla spontaneità e vivrete emozioni indimenticabili. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate della vostra creatività e proponete soluzioni innovative ai vostri colleghi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – giovedì 23 marzo 2023 – arriverà il momento giusto per affrontare e risolvere questioni familiari o di coppia che si trascinano da tempo. La vostra maturità e la vostra saggezza vi guideranno nella giusta direzione. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra serietà e il vostro impegno vi faranno guadagnare il rispetto dei vostri superiori e colleghi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 marzo 2023), nel corso delle prossime ore la vostra mente sarà aperta e pronta a cogliere nuove opportunità sia in amore sia nel lavoro. Non abbiate paura di esplorare nuovi orizzonti. Un incontro inaspettato potrebbe rivelarsi molto interessante, quindi non chiudetevi alle nuove conoscenze.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una giornata ricca di emozioni e di intuizioni. In amore, lasciatevi guidare dal cuore e ascoltate i vostri sentimenti, perché sapranno indicarvi la strada giusta. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra sensibilità vi permetterà di comprendere meglio le esigenze dei colleghi e di lavorare in maniera più armoniosa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: l’ottimismo e la voglia di avventura caratterizzeranno la vostra giornata.