Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata molto importante nei rapporti interpersonali: potrete infatti fare nuovi incontri che si riveleranno decisivi, sia a livello lavorativo che sentimentale. Se ci sono questioni in sospeso, magari di natura legale o economica, cercate di discutere e risolverle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox in questa fase della vostra vita l’amore non è certo assoluto protagonista come vorreste. Ci possono essere litigi e discussioni con il partner, ma per fortuna le cose miglioreranno prima del previsto. Ad agosto infatti avrete Venere dalla vostra parte, per cui approfittatene per organizzare qualcosa di romantico. Un po’ di stanchezza sul lavoro, ma non abbattetevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi è una giornata davvero sottotono per il vostro segno, per cui cercate di mantenere la calma e non abbattervi. Il nervosismo e la stanchezza la fanno da padrone, e così potreste discutere con le persone a voi più care per sciocchezze, finendo poi per pentirvene. Sul lavoro cambiate idea su qualche decisione presa in passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi sarete tra i segni fortunati dello zodiaco grazie alla Luna favorevole. Approfittatene per osare di più, soprattutto in amore. Fate qualcosa di speciale per il partner o dichiaratevi se siete single e c’è una persona che vi piace. Sul lavoro periodo fortunato: trovate le soluzioni adatte.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi – 23 luglio – prevede finalmente un riavvicinamento per il vostro segno in amore: questo vale sia per coppie stabili che hanno avuto qualche discussione sia per nuove conoscenze. Novità importanti anche sul lavoro: finalmente sentite l’appoggio di qualche collega.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata difficile, specie in amore, a causa della Luna in opposizione. Se ci sono persone che non vi piace più frequentare, perché non fanno al caso vostro, meglio allontanarle e cercare nuove conoscenze. Questo vale sia in amore che nelle amicizie. Possibili questioni legali da risolvere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la Luna nel segno vi spinge ad osare di più. Approfittatene e non rimarrete delusi.

