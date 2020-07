Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, avete il Sole favorevole e questo vi darà tanta energia e voglia di fare bene in ogni campo. Avete infatti superato la fase più difficile, in cui eravate sottotono, e ora avete di nuovo voglia di ripartire. Sul lavoro potete finalmente risolvere questioni rimaste in sospeso. Bene l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox se ci sono tensioni e problemi in amore, è il momento di parlarsi con il partner e cercare insieme una soluzione. Inutile trascinare questa situazione di incertezza troppo a lungo. Nuove opportunità, anche inaspettate, sul lavoro.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox oggi i problemi non mancano e soprattutto non va come vorreste dal punto di vista sentimentale. Cercate allora di parlare con il partner e provare a risolvere. Sul lavoro potrebbero esserci nuove opportunità da cogliere al volo, ma riflettete bene prima di prendere decisioni importanti per il futuro.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox non avete molta voglia di fare nuove conoscenze, soprattutto in amore. Le cose non vanno come vorreste, ma anche se siete single in fondo state bene così. Chi invece vive una relazione stabile e duratura può pensare ad un passo in avanti importanti, come il matrimonio o avere dei figli. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, la vostra vita sentimentale, dopo un periodo difficile e sottotono, finalmente migliora. Questo vale in particolare per chi ha già un partner, mentre i single potrebbero avere ancora qualche difficoltà. L’estate entra nel vivo, per cui se non lo avete ancora fatto, progettate una vacanza con la persona a voi più cara.

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete la Luna nel segno che vi guiderà nelle vostre scelte ma al tempo stesso vi renderà testardi e cocciuti come non mai. Avete una gran voglia di fare, tanto che proprio non riuscite a stare fermi. Cercate di non perdere tempo inutilmente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: rialzate la testa dopo un periodo difficile. Bene sia il lavoro che l’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 23 luglio 2020