Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è ancora dissonante, ma non temete: da oggi – mercoledì 22 ottobre 2020 – le cose miglioreranno. Sul fronte del lavoro, c’è ancora poca chiarezza e alcune persone non ve la raccontano giusta… Tenetele sotto controllo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 ottobre), è arrivato il momento di risolvere discussioni avute in amore. Se c’è stata una separazione o ci sono problemi di soldi è meglio concludere la controversia entro novembre. Per quanto riguarda il lavoro, oggi cercate di non fare passi falsi. Sembrerete molto determinati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 22 ottobre 2020 – cercate di proteggere il vostro amore: con Venere contraria non tutto funzionerà alla grande… Per quanto riguarda il lavoro, cercate di svolgere le vostre mansioni con calma e serenità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – mercoledì 22 ottobre – sarete particolarmente risoluti in amore. Sul fronte del lavoro, siate cauti con i soldi. Cercate di tenere sotto controllo l’aspetto economico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 ottobre 2020), il Sole sarà in aspetto conflittuale: previsto qualche disagio in amore, soprattutto con i nati sotto il segno del Toro e del Leone. Sul fronte del lavoro, entro il mese di dicembre arriverà una risposta attesa da tempo.

PESCI

Cari Pesci, la Luna oggi – 22 ottobre 2020 – sarà favorevole: ottime notizie per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non essere frettolosi, fate le cose con calma. Non buttatevi a capofitto in un impegno che comporterà troppe spese!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime notizie per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro fate le cose con calma e serenità.

