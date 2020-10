Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – mercoledì 22 ottobre 2020 – Luna, Giove e Saturno saranno dissonanti: cercate di fare attenzione alle parole che usate. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo piccoli cambiamenti che potranno essere gestiti bene, senza patemi. Un consiglio? Forse sarebbe meglio aspettare ancora un po’…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 22 ottobre -, per voi sono previsti incontri piacevoli in serata. Se c’è una persona che vi interessa, cercate di darle appuntamento, di incontrarla. Sul fronte del lavoro, Luna, Venere, Giove e Saturno sono favorevoli: progetti promettenti all’orizzonte. Abbiate fiducia.

GEMELLI

Cari Gemelli, che giornata sarà quella di oggi, 22 ottobre 2020? Se dovete chiarire qualcosa in amore è meglio aspettare fine mese, per la precisione il 28 ottobre. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo nuove strategie vincenti.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 22 ottobre 2020 – cercate di non cedere alle provocazioni e mantenete la calma in amore. Sul fronte del lavoro, attenzione alle discussioni: la giornata non porta nulla di nuovo questo non vuol dire che bisognerà arrabbiarsi…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 22 ottobre -, per voi si prospetta una giornata positiva per i sentimenti. Ma se state vivendo due storie d’amore fate attenzione: tra sabato e domenica qualcosa non andrà come dovrebbe… Sul fronte del lavoro, fate attenzione alle provocazioni. C’è qualcuno che metterà in discussione il vostro operato spesso e comunque.

VERGINE

Cari Vergine, Luna, Venere e altri pianeti oggi – 22 ottobre – saranno dalla vostra parte. Si prospettano incontri interessanti e una giornata positiva per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto concentrati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata interessante per quanto rigurda l’amore. Buone notizie anche dal lavoro.

