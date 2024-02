Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata di fine febbraio sarà un po’ particolare: attenzione perché vi sentirete divisi tra due stati d’animo, la voglia di fare e l’agitazione. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano buone notizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 febbraio 2024), la voglia di portare avanti i propri progetti è forte quindi avanti con questa grinta e tigna. Solo alcuni dettagli su contratti o modalità di collaborazione dovranno essere rivisti nel giro di poche ore. Bene anche l’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata di febbraio ci potrebbe essere un po’ di confusione e instabilità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la vera svolta arriverà con l’inizio di marzo con decisioni da prendere e grandi cambiamenti. Fatevi trovare pronti ma valutate pro e contro prima di effettuare cambiamenti troppo grossi.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi, 22 febbraio 2024, sarete abbastanza agitati ma niente paura, è solo un momento passeggero. Non riversate la rabbia interiore nella vita privata, piuttosto sfruttatela per dare di più sul lavoro. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 febbraio 2024), vi sentite meno decisi del solito. Se non sapete bene come muovervi in amore o sul lavoro, ascoltate per una volta il consiglio degli altri. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani nel corso delle prossime ore.

VERGINE

Cari Vergine, avete voglia di cambiamenti in amore: qualcosa non sta funzionando ma cercate la radice del problema per risolverlo. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba e prendere decisioni affrettate o poco ponderate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete voglia di cambiamenti nella vostra vita, specie in amore, ma non siate frettolosi.